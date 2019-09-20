Красноярск, , 11:25 — REGNUM Семья из Красноярска заявила об оказании некачественной медицинской помощи их годовалому ребёнку. Как сообщили ИА REGNUM 20 сентября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю, по факту обращения родителей проводится доследственная проверка.

О том, что ребёнку из Свердловского района Красноярска некачественно оказали медпомощь, сообщили местные массмедиа.

По предварительным данным, родители с годовалым ребёнком обратились к хирургу КГБУЗ КГДП №2 города Красноярска, а затем в краевую детскую больницу. Ребёнку поставили диагноз, который «вызвал сомнение родителей». После этого ребёнок лечился в Израиле, где его прооперировали.

Следователи намерены опросить врачей и родителей ребёнка. Также будет истребована медицинская документация.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Омске перед судом предстанет бывший врач-онколог, обвиняемый в причинении смерти пациентке по неосторожности.

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