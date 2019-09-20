Москва, , 11:23 — REGNUM В Москве двухмесячную девочку госпитализировали с переломом черепа и другими травмами, сообщает 20 сентября РенТВ.

Скорая помощь Mos.ru

По данным СМИ, ребёнок получил многочисленные повреждения. Травмы получены после того, как мать по неосторожности выронила девочку, и та ударилась при падении о стол и пол.

Как сообщало ИА REGNUM, в Набережных Челнах в одной семье обнаружены сразу трое «детей-маугли», которые не посещали образовательные учреждения, не разговаривали и проживали в антисанитарных условиях.

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