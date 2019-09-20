Хабаровск, , 11:25 — REGNUM Руководство ООО «Трудовые ресурсы» в Хабаровске задолжало своим работникам 2 млн рублей заработной платы. Возбуждено уголовное дело, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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20 работников кадрового агентства не получали заработную плату с августа 2018 года по апрель 2019 года. При этом прокурорская проверка показала, что при наличии задолженности по зарплате, организация вела хозяйственную деятельность, выдавала деньги в подотчёт, средства на счетах имелись.

Прокуратура обратилась в суд с исками в интересах работников. Исковые требования шестерых работников на сумму в 500 тыс. рублей уже удовлетворены, остальные находятся на рассмотрении.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года Хабаровский край вошел в топ-5 регионов России — лидеров по зарплатным долгам. В июле, по данным Росстата, в регионе накопилась задолженность перед работниками в размере 116,2 млн рублей. И долги продолжают расти.