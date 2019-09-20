Иркутск, , 11:05 — REGNUM Бывший министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда, обвиняемый по скандально известному дело о массовой вырубке леса под предлогам санитарной в заказнике «Туколонь», останется под стражей до 10 декабря 2019 года. Как сообщает «ИрСити» со ссылкой на адвокатов экс-чиновника, накануне, 19 сентября, Иркутский областной суд оставил в силе решение предыдущей инстанции о продлении ареста.

Судя по всему, судья не приняла во внимание доводы защиты, утверждавшей, что следствие ничем не подкрепило довод о вероятности оказания давления на своих подчинённых со стороны Шеверды. Сам обвиняемый ранее жаловался на то, что его «в ультимативной форме просят знакомиться с двумя томами в день (это около 500 листов)», в противном случае ему могут изменить условия содержания и отказать в часах общения с женой.

Как уже сообщало ИА REGNUM, скандально известным дело о масштабных лесных вырубках в заказнике «Туколонь» стало летом 2019 года, после ареста в московском аэропорту «Шереметьево» одного из главных фигурантов — лесного министра Приангарья Сергея Шеверды. Его подозревают в том, что он доподлинно знал о незаконности сплошной рубки, но ничего не предпринял. По мнению следователей, арест Шеверды был необходим потому, что он может оказать давление на свидетелей или скрыться.

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