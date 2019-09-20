Уфа, , 11:03 — REGNUM Более шести тысяч случаев вандализма в отношении общедомового имущества было зафиксировано в Уфе в первом полугодии 2019 года. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению чиновников, в Уфе регулярно фиксируются случаи вандализма и порчи предметов городского пространства и общедомового имущества. Так, управляющие компании города в первом полугодии текущего года зафиксировали 6 345 фактов вандализма в отношении общедомового имущества. На его восстановление было потрачено 2 млн 214 тыс. рублей.

Напомним, что вандализм в России уголовно наказуем. Так, согласно статьи 214 УК РФ злоумышленник может быть либо оштрафован, либо заключен под стражу.