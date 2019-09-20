Якутск, , 10:59 — REGNUM В Якутии многоквартирный дом оказался под угрозой обрушения, такой вывод сделала комиссия по результатам обследования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В доме по адресу по адресу Билибина, 46/5 наблюдается неравномерная осадка здания, искривление горизонтальных и вертикальных линий фасада, перекос оконных и дверных проёмов, сдвиги и выпадение отдельных конструкций», — сообщили в мэрии.

Отметим, что жилой дом в два этажа, 1987 года постройки, он не признан аварийным и подлежащим сносу. В целях предотвращения дальнейших деформаций в доме необходимо укрепить стены и фундамент.

Врио главы Якутска Максим Трофимов на заседании КЧС 20 сентября поручил разобраться в ситуации, составить рекомендации и сметы по ремонту. Документы направить в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в Якутске в жилом доме частично обрушился пол в подъезде.