Минск, , 10:47 — REGNUM Бывший глава «Плато-банка» (Екатеринбург) Андрей Лазарев, который был задержан в Белоруссии при попытке выехать в ЕС по поддельному паспорту, обжаловал в белорусском суде решение о своей экстрадиции в Россию, сообщает 20 сентября ТАСС.

Отмечается, что 24 сентября суд рассмотрит жалобу Лазарева на постановление Генпрокуратуры Белоруссии о выдаче его России для отбывания наказания.

Напомним, в декабре 2018 года российский суд заочно приговорил Лазарева к шести годам лишения свободы за хищение 1,2 млрд рублей, он был объявлен в межгосударственный розыск. В марте 2019 году экс-глава банка был задержан в Белоруссии при попытке выехать на поезде в Европу.