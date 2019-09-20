Челябинск, , 10:46 — REGNUM В Челябинской области на дорогах устранили последствия ураганного ветра, который бушевал 19 сентября. Об этом сообщает пресс-служба АО «УралАвтодор».

На федеральных трассах от Башкирии до Казахстана вечером и ночью организовали усиленное патрулирование. А в ликвидации последствий стихии задействовали 39 единиц спецтехники.

По данным дорожников, ветер был настолько сильным, что остановочные павильоны оказались повреждены. Также на проезжую часть повалило деревья. Повредило и дорожные знаки, и указатели.

«Все помехи движению тут же убирались», — отметил глава отдела содержания автодорог Дмитрий Чупахин.

Как сообщало ИА REGNUM. стихия обрушилась на Урал 19 сентября. В регионах отмечались сильный ветер и затяжные ливни.

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