Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 10:41 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре компенсации в связи с паводком получат 10 тыс. горожан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Уровень Амура у Комсомольска снизился на 12 см за сутки

Выплаты в связи с порчей или утратой имущества, жилья получат 2 437 жителей частных домовладений и 7623 жителя многоквартирных домов. Общая сумма компенсационных выплат может составить 167 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, большая вода уходит из Комсомольска-на-Амуре. За сутки уровень Амура у города упал на 12 см.