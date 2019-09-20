Анкара, , 10:44 — REGNUM ВВС Турции нанесли удар по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК), в результате чего были «нейтрализованы» пять повстанцев, об этом 20 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Авиаудар был нанесен в районе Хафтанина в рамках спецоперации «Коготь», начавшейся 27 мая 2019 года. Целью операции является уничтожение влияния РПК на севере Ирака.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или добровольно сложившему оружие.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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