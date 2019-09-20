Якутск, , 10:36 — REGNUM Бывшему гендректору АО «Водоканал» Якутска Николаю Жесткову, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями, Верховный суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 5 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Несмотря на готовность добровольно возместить нанесённый материальный ущерб, Жесткову не смягчили по его апелляции меру пресечения. Домашний арест продлён до 5 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении бывшего директора «Водоканала» возбуждено за заключение с ООО «Гейзер», директором которого является его супруга, договора на закупку питьевой воды, которая не была необходимостью.

Николай Жестков 10 июля был арестован и заключён под домашний арест