Тюмень, , 10:39 — REGNUM В тюменском городе Тобольске возбуждено уголовное дело по факту убийства рыбака, ранее объявленного в розыск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Тюменской области.

Тело 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено 19 сентября на правом берегу реки Иртыш возле переулка Рабочий города Тобольска. Ранее, 14 сентября, он ушёл на рыбалку и перестал выходить на связь с родственниками, в связи с чем, они обратились в полицию с заявлением о его пропаже. Сотрудники полиции обнаружили на берегу вещи пропавшего, а позже в кустах было найдено его тело с признаками насильственной смерти.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

На данный момент проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств преступления.