Красноярск, , 10:27 — REGNUM Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Красноярскому краю прокомментировало появившуюся в интернете информацию о стриптизе на корпоративе работников ведомства.

Как сообщили ИА REGNUM 20 сентября в краевом ГУФСИН, после появления в сети видеозаписи с мероприятия руководство ведомства назначило служебную проверку, на время которой врио начальника колонии-поселения (КП-14) отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Также в ведомстве добавили, что корпоратив проводился в клубе посёлка Тамтачет, а не на территории пенитенциарного учреждения.

Напомним, как сообщает «Проспект Мира», надзиратели колонии-поселения № 14 красноярского ГУФСИН 13 сентября устроили стриптиз на корпоративе в честь Дня лесника. И якобы «самая весёлая часть программы» началась после отъезда начальства.

На видеозаписи видно, что трое мужчин стоят на стульях и под музыку снимают с себя одежду.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в Бурятии разразился скандал. Это произошло после появления в интернете видео, на котором женщина в откровенном наряде танцует перед сотрудниками полиции. Как позже выяснилось, мероприятие проходило в актовом зале Октябрьского райотдела внутренних дел Улан-Удэ и было приурочено ко Дню защитника Отечества. После появления видео в интернете руководство МВД Бурятии начало служебную проверку.

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