Каякентский район, Дагестан, , 10:20 — REGNUM Два человека погибли и пятеро пострадали в результате ДТП с участием трех автомобилей в Каякентском районе Дагестана. Все пострадавшие доставлены в центральную районную больницу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Аварии произошла накануне, 19 сентября, примерно в 21:30 в районе села Казмаляр. Автомобиль Hyundai Solaris под управлением 51-летнего жителя села Новый Каякент выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, за рулем которого находился 52-летний гражданин Азербайджана.

После первого столкновения с микроавтобусом Hyundai врезалась в автомобиль LADA Granta, который ехал в попутном направлении. Легковушкой отечественного производства управлял 27-летний житель села Лукун Ахтынского района Дагестана.

В результате ДТП водитель LADA Granta и пассажир Hyundai Solaris — 25-летний житель села Утамыш Каякентского района — скончались на месте. Водитель Hyundai и четверо пассажиров микроавтобуса — мужчины 29, 55, 56 и 65 лет — с различными телесными повреждениями госпитализированы. Отметим, что ранее в СМИ сообщалось о десяти пострадавших.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

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