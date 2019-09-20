Иркутск, , 10:17 — REGNUM Иркутская прокуратура подтвердила обоснованность жалоб населения сёл Уян и Усть-Када Куйтунского района, которые заявили о бездействии местных властей во время мощнейшего наводнения, случившегося летом 2019 года. Это следует из официальной информации, обнародованной на сайте надзорного ведомства.

Паводок в Иркутской области 38.mchs.gov.ru

Помимо неналдежащего информирования населения о паводке, в данных населённых пунктах не были организованы эвакуационные мероприятия.

«В результате жители самостоятельно принимали меры по эвакуации из зон подтопления. Силы и средства, необходимые для спасения и жизнеобеспечения жителей указанных населенных пунктов, не направлялись, что создавало угрозу жизни и здоровью граждан», — поясняют прокуроры.

По итогам судебного рассмотрения заместитель мэра Куйтунского района назначен штраф в размере 10 тыс. рублей. Постановление суда вступило в законную силу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года, после проливных дождей. Вышедшие из берегов реки подтопили более 100 населённых пунктов. Спустя месяц ситуация повторилась. Пострадавшими признаны более 45 тысяч человек. Практически разу после начала паводка многие жители Приангарья говорили о том, что им самим приходилось спасать своё имущество и даже жизни, и что никакого оповещения о предстоящем бедствии они не получали. Позднее это подтвердила прокуратура.

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