Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 10:13 — REGNUM Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре продлил арест фигурантам дела о пожаре в лагере «Холдоми», об этом 20 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на представителя лагеря.

Так, до 22 декабря арест продлили владельцу туристической базы Виталию Бурлакову, директору палаточного лагеря Максиму Кузнецову и начальнику отдела по надзору и профилактике районного управления МЧС Эдуарду Новгородцеву.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля 2019 года в палаточном лагере в горнолыжном комплексе «Холдоми» в Хабаровском крае случился пожар. 20 из 26 палаток сгорели. В результате происшествия погибли четверо детей, 12 получили ожоги и отравления. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование ведёт центральный аппарат СК РФ.

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