Брянск, , 10:10 — REGNUM Двое сотрудников «Спецсвязи» были убиты 20 сентября на железнодорожном вокзале «Брянск-1». На месте преступления работает следственная группа, по данным брянских СМИ, её возглавляет новый руководитель регионального Следственного комитета Максим Лукичев.

Погибшие дежурили в закрытом служебном помещении. По регламенту, они должны связываться с сотрудниками вокзала каждые три часа. Когда очередного звонка не поступило, дежурный отправился проверить помещение. Комната была закрыта, но на окне возле входа сотрудник заметил следы крови, он вызвал медиков и оперативные службы, сообщает сайт телеканала «Городской».

Официальных комментариев от следственных и правоохранительных органов пока не поступало.