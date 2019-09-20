Хабаровск, , 10:10 — REGNUM Судебные приставы в Хабаровском крае опечатали химический завод, угрожающий жизни и здоровью людей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жители близлежащих к заводу дачных посёлков неоднократно жаловались на то, что руководство химического производства полностью игнорирует требования законодательства в сфере охраны окружающей среды и промышленной безопасности. В конце концов завод стал опасен для людей. Решением суда производство было остановлено. Завод опечатан.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года жители Амурска Хабаровского края в очередной раз выразили обеспокоенность ситуацией на старом целлюлозно-бумажном комбинате, в одном из бывших цехов которого хранится большое количество ртути. Экологи убедили власти в необходимости очистки территории.