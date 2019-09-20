Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Джерри» усилился до второй категории, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Отмечается, что максимальная скорость ветра достигла 165 км/ч, скорость движения урагана составляет 26 километров в час. Стихия сейчас находится в 625 км от Южно-Антильских островов в Карибском море.

Как сообщало ИА REGNUM, «Джерри» сформировался в западной части Атлантического океана. Это уже десятый атлантический шторм в нынешнем сезоне и третий, достигший силы урагана.

Отметим, что тропический шторм получает имя при усилении скорости ветра в его эпицентре до 62 км/час, а статус урагана получает, когда скорость ветра превысит 119 км/час.

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