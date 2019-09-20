Асбест, Свердловская область, , 10:10 — REGNUM В Асбесте вынесен приговор в отношении двух жителей Арамиля, обвиняемых в разбойном нападении на пункт микрозаймов (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Оба подсудимых признаны виновными и осуждены на три с половиной года лишения свободы. Один из них будет отбывать наказание в колонии общего режима, другой — строгого. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

В ходе следствия установлено, что 6 июня 2019 года задумав преступный умысел подсудимые на автомобиле «КИА» приехали в один из пунктов микрозаймов в Асбесте и напали на менеджера организации. Угрожая ему ножом, подсудимые похитили 27 тыс. рублей. Затем они связали потерпевшего и скрылись с места преступления.