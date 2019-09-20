Одесса, Украина, , 09:54 — REGNUM Массовое пищевое отравление произошло в Одессе. После посещения школьной столовой к медикам обратились более 50 детей, сообщает 20 сентября Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в школе №11 Одессы, предварительный диагноз «пищевое отравление» поставлен с 15 по 19 сентября 53 школьникам. К 20 сентября пятеро пострадавших оставались в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинском Мелитополе отравились дети в ясельной группе детского сада. Семеро были помещены в больницу с диагнозом «гастроэнтерит».

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