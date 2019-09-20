Баргузинский район, Бурятия, , 09:51 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие в селе в Баргузинском районе Бурятии унесло жизни двух человек. Трагедия произошла днём 19 сентября.

47-летний водитель легкового автомобиля «Honda», находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с ВАЗ-2121. 81-летний водитель «Нивы» скончался на пути в больницу, пассажир «Хонды» 78 лет погиб на месте.

Виновник аварии был доставлен в больницу с травмами.

Как сообщало ИА REGNUM, за два дня до этого в Кабанском районе Бурятии в ДТП погибли два молодых человека. Водитель «Тойоты» не справился с управлением и выехав не встречную полосу, столкнулся с большегрузом.

Читайте также: «Не были пристёгнуты»: в Бурятии двое молодых людей погибли в ДТП