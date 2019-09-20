Анкара, , 09:40 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали четырех человек по подозрению в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 20 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Силовики произвели обыск и изъяли у подозреваемых документы, а также цифровые носители информации.

Один из арестованных, как утверждается в полиции, является высокопоставленным членом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на территории Турции он находится незаконно.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут активную деятельность в Турции, за последние годы в терактах, совершенных преступной группировкой, погибли более 300 человек.