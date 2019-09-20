Омск, , 09:35 — REGNUM В Омске городские службы ведут работу по устранению последствий шквалистого ветра. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 сентября в мэрии Омска.

В частности, устраняются неисправности светофорных объектов, восстановлению линий электропередач, убираются повреждённые деревья и уличные конструкции, ставятся упавшие дорожные знаки и так далее.

Всего с вечера 19 сентября в единую дежурно-диспетчерскую службу города позвонили порядка 50 раз. В основном омичи обращались по поводу перебоев с электричеством и провисания проводов.

Чрезвычайных ситуаций не произошло, подытожили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозу Обь-Иртышского УГМС, 20 сентября в Омской области местами также ожидается очень сильный ветер с порывами до 21−26 м/с.

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