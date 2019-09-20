Красноярск, , 09:25 — REGNUM В январе-июле 2019 года в Красноярском крае в результате ДТП погибли 166 человек, порядка 2 тысяч человек получили травмы. Об этом ИА REGNUM 20 сентября сообщили в краевом правительстве, ссылаясь на данные регионального управления ГИБДД.

Вопросы безопасности дорожного движения в регионе обсудили участники губернаторского управленческого резерва совместно с экспертами из министерства транспорта и представителями УГИБДД.

Красноярскому краю в рамках нацпроекта «Безопасность дорожного движения» необходимо к 2024 году снизить смертность на дорогах в результате ДТП в 3,5 раза. В настоящее время показатель смертности на 100 тысяч жителей региона составляет 13,5 человека.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, в Москве только за август 2019 года произошло 733 ДТП. Погибли 40 человек, 878 пострадали.

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