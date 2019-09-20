Южно-Сахалинск, 20 сентября 2019, 09:28 — REGNUM На Сахалине медведь убил сторожа на рыболовецком стане в Смирныховском районе Сахалина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Мужчина погиб по дороге в больницу от полученных травм. В район происшествия направлена группа специалистов, подробности уточняются.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне молодой медведь устроил утреннюю пробежку в самом центре сахалинской Охи. Хищника спугнули автомобилисты.