Челябинск, , 09:16 — REGNUM В Челябинской области 19 сентября ураганный ветер повалил деревья и повредил крыши домов. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Ураган Manuka

В двух посёлках Карталинского муниципального района повредилась кровля на спортзалах двух школ. В районе введён режим ЧС.

В посёлке Кирса Верхнеуральского района оказались повреждены крыша жилой двухэтажки, местного дома культуры, а также частного жилого дома. В Октябрьском районе повреждена кровля школьного спортзала.

Всего в регионе ветром повреждено девять объектов. При этом расселения жилья не требуется.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе урагана пострадал один человек. У него рваная рана лба. Его отправили лечиться амбулаторно.

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