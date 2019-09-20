Новосибирск, , 09:16 — REGNUM В Новосибирске из горящего барака пожарные спасли шесть человек. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, пожар в деревянном бараке в 3-ем переулке Серафимовича в Новосибирске произошёл накануне вечером, 19 сентября.

«Из первого подъезда, где находился очаг возгорания, спасены шесть человек. Их эвакуировали через окна по трехколенной приставной лестнице, а также по лестничному маршу, — уточнили в ведомстве. — Жильцы из первого подъезда вышли из дома самостоятельно до прибытия первых пожарных расчётов».

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Отметим, что ранее в 3-ем переулке Серафимовича новосибирские пожарные уже ликвидировали пожар, только в другом бараке.