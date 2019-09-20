Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:18 — REGNUM Трасса, соединяющая Хабаровск с Николаевским и Ульчским районами Хабаровского края затоплена паводком. На трассе гигантские автомобильные пробки, штурмовать её отваживаются только водители на автомобилях повышенной проходимости, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Объездная трасса, которую экстренно построили после того, как вода затопила мост через речку Мятая, также частично затоплена. Автобус с пассажирами, ехавшими в Николаевск-на-Амуре из Хабаровска, застрял на затопленной трассе со стороны Хабаровска. Через перелив его будут тащить тросами, в район ЧП уже отправлена тяжелая техника.

Как сообщало ИА REGNUM, амурский паводок уходит из Комсомольска-на-Амуре, но не уходит из Хабаровского края. Он смещается в сторону Николаевска-на-Амуре, гидрологи прогнозируют ситуацию более сложную, чем в 2013 году. За сутки в Николаевском районе уже затопило 76 домов.