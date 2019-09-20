Вена, , 09:14 — REGNUM Вечером 19 сентября в центре австрийской столицы в отеле My place произошел серьезный пожар, пишет газета Kronen Zeitung.

По неизвестным причинам произошло возгорание на последнем этаже пятиэтажного здания на улице Россауэр Лэнде. Огонь распространился по этажу и перекинулся на крышу. Для тушения пожара были вызваны 70 пожарных и 15 машин. Район был оцеплен, что вызвало большую дорожную пробку. На борьбу с огнем ушло около пяти часов. При пожаре легкие ранения получили три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за день до этого из-за возгорания аккумулятора электросамоката произошел крупный пожар в жилой многоэтажке в Мюнхене.