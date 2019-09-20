Москва, 20 сентября 2019, 09:05 — REGNUM В центре Москвы двое неизвестных совершили кражу 1 млн рублей, передаёт 20 сентября ТАСС.
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Инцидент произошёл на улице Краснопрудной. На парковке неизвестные смогли украсть 1 млн из кармана брюк своей жертвы, а после скрылись. Сообщение о краже поступило в полицию.
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Отмечается, что в полиции по данному происшествию уже возбудили уголовное дело.