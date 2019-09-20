Барнаул, , 09:02 — REGNUM Археологи опорного Алтайского государственного университета обнародовали итоги исследовательских работ, осуществлённых на площади Свободы в Барнауле, где во время прокладки ливневой канализации были найдены захоронения первого барнаульского кладбища. Как сообщает пресс-служба вуза со ссылкой на слова кандидата исторических наук Владимира Семибратова, всего было обнаружено около пятнадцати погребений, а также фундамент и незначительная часть пола часовни, построенной в 1909 году.

К сожалению, констатируют учёные, большая часть строения была уничтожена ещё в 1979 — 1980 годах, во время строительства коллектора.

«Здесь проложили огромную трубу ливневой канализации. В то время, несмотря на существующий закон, нередко безответственно относились к археологическим памятникам, тем более, если они находились в зоне строительства социально значимых объектов. Кроме того, на культовые строения и наследие царизма в советское время, сами знаете, как смотрели», — отметил Семибратов.

По его словам, узнать кто именно был погребён в найденных могилах, скорее всего, не удастся, поскольку никаких определяющих элементов, кроме нательных крестиков, в захоронениях не найдено. Это касается и кирпичного склепа, который, вероятно принадлежал знатному горожанину. Мемориальная постройка тоже была разрушена очень давно и по останкам (несколько фаланг и обломок ребра), очень проблематично определить даже пол и возраст захороненного, — поясняет археолог.

Владимир Семибратов практически на сто процентов уверен, что захоронения Ивана Ползунова (изобретатель паровой машины, прим. ИА REGNUM) среди могил, найденных в центре Барнаула, нет.

«А с могилой известного барнаульца Андреаса Беэра (первый начальник Колывано-Воскресенских заводов Андреас Беэр, прим. ИА REGNUM) получилась двойственная ситуация. Возможно, что разрушенный каменный склеп и есть его захоронение, но доказать это будет крайне сложно», — заключил учёный АлтГУ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июня 2017 года костные останки людей были обнаружены в районе улицы Ползунова и проспекта Социалистического в Барнауле. На страшную находку наткнулись коммунальщики при проведении работ. По данным историков, два с половиной столетия назад на этом месте было первое городское кладбище. На нем похоронили русского изобретателя паровой машины Ивана Ползунова.

Читайте также: Страшная находка: в центре Барнаула обнаружены человеческие останки