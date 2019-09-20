Киев, , 08:57 — REGNUM Депутат Киевского городского совета пострадал во время общения с правоохранителями — неизвестный мужчина ударил его кирпичом по голове. Об этом сообщает киевское отделение Национальной полиции.

Незадолго до этого депутат, имя которого не указано, сообщил в полицию о незаконном строительстве на улице Железнодорожной в Соломенском районе. Нападение на него произошло, когда он беседовал с прибывшими на место полицейскими.

Злоумышленника задержали и доставили в полицейский участок. Обстоятельства инцидента выясняются. От врачей правоохранители ждут заключения о состоянии здоровья потерпевшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в одном из киевских ресторанов подрались бывший и действующий депутаты Верховной рады. Одному из них позже потребовалась помощь врачей.

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