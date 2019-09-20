Хабаровск, , 09:00 — REGNUM Более 3 тыс. подтопленцев в Хабаровском крае могут претендовать на положенные им компенсационные выплаты. В некоторых районах люди уже получили положенные им средства. Финансовая помощь оказана 246 гражданам на сумму 8,8 млн рублей. Это выплаты сумм в размере до 10 тыс. рублей, компенсации за утраченное имущество. Формирование списков пострадавших ещё продолжается, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Хабаровский край получил 252 млн рублей на выплаты подтопленцам

Но многим жителям затопленных районов придётся добиваться выплат через суд. Например, в Вяземском районе в посёлке Шумный, который затопило в начале августа, из более чем 30 затопленных приусадебных участков правоустанавливающие документы имеются только на один.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сразу отметил, что получать положенные выплаты таким гражданам придётся только через суд. Он поручил главам муниципалитетов оказать помощь подтопленцам в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, на выплаты подтопленцам Хабаровского края из федерального бюджета выделено 253 млн рублей.