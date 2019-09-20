Благовещенск, , 08:56 — REGNUM Войска РХБЗ Восточного военного округа завершили мероприятия по дезинфекции территорий, попавших под наводнение в Амурской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Мазановском районе Приамурья было обработано восемь наиболее пострадавших от наводнения сёл, всего более 700 домов и придомовых участков. Также было обработано 50 км автодорог. В Белогорске и Белогорском районе частично и полностью было обработано 60 жилых домов и 390 придомовых территорий.

К выполнению данных работ привлекалась группировка численностью до 100 человек и 30 единиц специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, армия проводит работы по дезинфекции и в Еврейской автономной области, которая так же, как и Приамурье, пострадала от наводнения.