Екатеринбург, , 08:53 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина, управлявшая легковым автомобилем «ВАЗ». ДТП произошло ранним утром на улице Амундсена.

Как сообщает информационный портал Е1, дорожно-транспортное происшествие произошло после того, как рейсовый автобус выезжая со стоянки на маршрут неожиданно повернул в сторону заправочной станции. Водитель «ВАЗ» резко нажала на тормоза из-за чего машину развернуло на мокрой дороге и она задней частью столкнулась с автобусом.

Отметим, что в результате аварии женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована.