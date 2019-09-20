Москва, , 08:58 — REGNUM Сразу четыре автомобиля столкнулись в Москве в ночь на 20 сентября, передает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного УГИБДД РФ.

Сообщается, что ДТП произошло на улице Подвойского. В аварии пострадал один человек. О тяжести травм пострадавшего не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в Новой Москве пассажирский автобус съехал в кювет. В ДТП пострадало, как минимум, 11 человек. Одним из них оказался 8-летний ребенок. Его до больницы доставляли с помощью санитарного самолета.