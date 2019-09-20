Кемерово, , 08:34 — REGNUM В Кузбассе около 50 человек, в том числе следователи, полицейские, спасатели и волонтёры, несколько дней искали 26-летнего мужчину и 14-летнего подростка, пропавших в лесу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«17 сентября текущего года поступило сообщение о безвестном исчезновении 14-летнего и 26-летнего жителей Таштагольского района, которые ушли в лес возле горы Лысуха и пропали», — рассказали в Следственном управлении СКР по Кемеровской области.

Накануне, 19 сентября, они были найдены. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следователи назначили свою проверку.