Екатеринбург, , 08:28 — REGNUM В Екатеринбурге в отношении двух местных жителей расследуется уголовное дело по подозрению в серии разбоев, краж и мошенничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158, 159 и 162 УК РФ.

По данным органов дознания, один из подозреваемых для реализации злого умысла представлялся сотрудником полиции. Для этого он надевал рубаху с погонами, кобуру с травматическим пистолетом и показывал потерпевшим фальшивое удостоверение сотрудника МВД. Злоумышленники стучались в дверь к гражданам, сообщали им о том, что в доме якобы произошла кража и им необходимо осмотреть ценные вещи. Затем они изымали эти вещи якобы для проверки, при этом угрожали применить силу в случае отказа. Также подозреваемые совершили ряд хищений, когда их впускали в квартиры. На данный момент установлена причастность злоумышленников к девяти преступным эпизодам.

Отметим, что на данный момент один подозреваемый находится под стражей, второй скрылся от правоохранительных органов и объявлен в розыск.