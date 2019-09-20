Якутск, , 07:57 — REGNUM В Якутии в Усть-Алданском районе нетрезвый мужчина повредил припаркованный у дороги автомобиль — он хотел ехать, но в машине никого не было, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как рассказала в полиции владелица пострадавшего авто, она с подругой собирала грибы, машину оставила на обочине, когда женщины вышли из леса, то увидели, как неизвестный мужчина колотит автомобиль.

По объяснениям задержанного, в состоянии опьянении он ловил попутную машину и, когда увидел припаркованный автомобиль, решил попросить водителя его довезти. Но машина была пуста, он разозлился и несколько раз ударил по кузову, сломал ручку на двери.

В итоге сумма ущерба — 25 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, 60-летнему хулигану грозит до двух лет заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгороде мужчина расстрелял из принадлежащего ему пневматического пистолета чужую машину.