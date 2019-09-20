Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 20 сентября 2019, 07:54 — REGNUM Уровень Амура у Комсомольска на утро 20 сентября зафиксирован на отметке 771 см. Это на 12 см ниже, чем сутки назад, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Разлив Амура. Хабаровск
Разлив Амура. Хабаровск
Khabkrai.ru

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Несмотря на снижение уровня воды, ситуация пока не стабилизировалась — опасное значение для города 650 см.

Как сообщало ИА REGNUM, ущерб от паводка в Хабаровском крае составил почти 1 млрд рублей. Разгул стихии нанёс дальневосточным аграриям ущерб в 5 млрд рублей.