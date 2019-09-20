Екатеринбург, , 07:48 — REGNUM В Екатеринбурге суд вынес приговоры пяти участникам преступной группы, обвиняем в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере по предварительному сговору. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Железнодорожный районный суд признал граждан виновными и приговорил их к длительным срокам от девяти с половиной до 14 лет лишения свободы, в зависимости от роли и степени участия каждого в преступной деятельности. Также подсудимым назначены денежные штрафы от 150 тыс. до 500 тыс. рублей.

По версии следствия, обвиняемые приобрели у неустановленного лица наркотики, с последующей целью их сбыта. Однако преступная деятельность злоумышленников была пресечена в июне 2018 года оперативниками управления ФСБ по Свердловской области. В ходе задержания подозреваемых, у них было изъято более 1,3 кг наркотиков.

Отметим, что уголовное дело в отношении не установленного на данный момент лица, которое осуществило передачу наркотиков подсудимым, выделено в отдельное производство.