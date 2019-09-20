Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, , 07:51 — REGNUM Амурский паводок покидает Комсомольск-на-Амуре, но не уходит из Хабаровского края. Гребень паводка движется в сторону Николаевска-на-Амуре. В Николаевском районе топит жилые дома, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Паводок ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

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За сутки в посёлках района затопило 76 домов. Хуже всего ситуация в посёлке Маго, там затоплено более 40 домов.

Гидрологи предупреждают, что ситуация может быть хуже, чем во время наводнения 2013 года. Для ликвидации последствий паводка, по расчётам местных властей, понадобиться не менее 22 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным гидрологов, самую большую опасность для Николаевска-на-Амуре может представлять нагонная волна с Амурского лимана и моря. Шквальный ветер может поднять уровень Амура у города сразу на 20−30 см.