Владивосток, , 07:17 — REGNUM Представитель генерального консульства КНДР во Владивостоке прокомментировал ситуацию с корейскими рыбаками, уличёнными в браконьерстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Задержанные северокорейские шхуны конвоируют в Находку

В настоящее время, не имея полной информации о происшествии, представители Северной Кореи не готовы обсуждать конкретные детали, однако о ситуации в целом рассказали информагентству PrimaMedia.

«Мы до сих пор не повстречались с нашими пострадавшими и ещё не знаем точно, сколько их. Когда произойдёт эта встреча — завтра или послезавтра — зависит от решимости пограничного управления по Приморскому краю. Конечно, мы очень хотим, чтобы этот инцидент был разрешён своевременно и положительно в духе добрососедства и взаимного понимания», — отметил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, задержанные северокорейские шхуны и мотоботы конвоируются пограничными кораблями в порт Находка.