Благовещенск, , 07:20 — REGNUM Охотники Приамурья получили 8 тыс. путёвок на отстрел диких кабанов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Столь значительное уменьшение популяции диких кабанов связано с вирусом африканской чумы свиней, которую они занесли из Китая. Локализовать и изолировать диких кабанов нет никакой возможности, поэтому было принято решение о сокращении популяции этих животных вдвое. Путёвки на охоту разошлись за два дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье разрабатывается программа помощи владельцам свиней, которые были отчуждены в рамках борьбы с распространением вируса АЧС.