Шатковский район, , 06:48 — REGNUM В Нижегородской области оглашён приговор в отношении матери троих несовершеннолетних, которых она оставила дома одних в сельском доме с печным отоплением без еды и присмотра, и уехала в Нижний Новгород. Детей после жалобы соседей забрали компетентные органы. 30-летняя женщина должна будет отработать обязательные работы, срок которых не сообщается. Известно, что приговор в силу пока не вступил. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

События произошли в декабре 2018 года. Дети 2007, 2013 и 2017 годов рождения оставались дома одни. Нерадивая мать приехала только через сутки и лишь потому, что ей позвонила знакомая, сообщившая, что детей забрали. Женщина была осуждена по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Детей у неё отобрали, поместив в медицинское учреждение.

Напомним, об изъятии троих детей, которые периодически по несколько дней были предоставлены самим себе, стало известно в конце августа 2019 года. ЧП произошло в селе Большое Мурашкино и семья уже не раз попадала в поле зрения сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, а в Татарии в конце сентября 2019 года у матери, проживающей в Набережных Челнах, изъяли троих детей в возрасте от четырёх до 12 лет. Мальчики не умели себя обслуживать, не посещали детсад и школу, а также не разговаривали и жили в антисанитарных условиях без регулярной пищи и условий для развития. В отношении женщины возбудили уголовное дело, а детей изъяли. Их она воспитывала одна.

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