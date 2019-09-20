Сургут, Югра, , 06:40 — REGNUM В Югре следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины в отделе полиции Сургута. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по ХМАО.

На данный момент установлено, что 16 сентября 2019 года в отдел полиции города Сургута был доставлен местный житель 1971 года рождения за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Его оставили на ночь в помещении для административно задержанных лиц. Утром мужчину обнаружили без признаков жизни. По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.