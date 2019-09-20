Магадан, Магаданская область, , 06:39 — REGNUM В Хасынском районе Магаданской области ООО «РЭС» 20 сентября при осмотре линий электропередачи 6 кВ обнаружило разрушенные линии электропередачи ПАО «Ростелеком», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЛЭП

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По информации региональных электрических сетей Колымы, в посёлке Стекольный при проверке ЛЭП «Ростелекома» отмечено «полное разрушение деревянных опор, критическое провисание проводов, находящихся под напряжением, к поверхности земли на расстояние до 1 метра (опора № 12 от ПС «72 км»)». Это несёт угрозу жизни и здоровью сельчан.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области сильный ветер нарушил электроснабжение населённых пунктов.