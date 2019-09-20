Барнаул, , 06:33 — REGNUM На Алтае сегодня, 20 сентября, будет штормить. Как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю со ссылкой на данные синоптиков, днём в регионе ожидают усиления ветра с до 25 метров в секунду, а в северо-западных районах края не исключены небольшие дожди и грозы.

Гроза

Также на Алтае сохраняется жаркая погода (дневная температура воздуха в Барнауле составит до + 27 градусов Цельсия) и высокая пожароопасность (IV класс горимости), а также — чрезвычайная пожароопасность (V класс горимости) в Угловском, Рубцовском, Алейском и Волчихинском районах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода на Алтае проявила и в конце августа 2019 года.

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