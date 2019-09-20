Посёлок городского типа Ягодное, Магаданская область, , 06:13 — REGNUM В посёлке Штурмовой Ягоднинского городского округа Магаданской области 19 сентября загорелась обогатительная фабрика, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пламя

Читайте также: В Уссурийске сгорел крупный овощной склад

Пожар произошёл на фабрике, принадлежащей компании «Сусуманзолото». Горела кровля здания. Пока пожарные добирались, работники фабрики потушили огонь своими силами.

«Без жертв, пожар потушили сами. Но выглядит крипово», — пишут в соцсетях очевидцы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября загорелось овощехранилище в Приморье. Жертв нет.